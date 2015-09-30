Олег Кобяков оценил заявление лидера Украины.

Россию нельзя исключить из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Соответствующее заявление сделал во время выступления на площадке дискуссионного клуба "Валдай" директор отделения организации для связи с РФ Олег Кобяков. Эксперт принял участие в мероприятии, посвященном глобальному продовольственному кризису. Он прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что следует исключить РФ из данной международной структуры. Такую позицию политик высказал на онлайн-мероприятии в комитете министров ОЭСР.

Исключить Россию из ФАО - нельзя Россию резинкой стереть с карты: крупнейшая держава в области агропрома. Олег Кобяков, эксперт

Специалист подчеркнул, что ФАО выступает против любых ограничительных мер, в частности в отношении России. Руководство организации считает необходимым проанализировать санкции, а также отказаться от их использования по возможности.

ООН заявила о катастрофе глобального масштаба в 2023 году.

Фото и видео: ВКонтакте / Международный дискуссионный клуб "Валдай"