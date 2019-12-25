ООН заявила о катастрофе глобального масштаба в 2023 году

Причиной этого станет продовольственный кризис.

ООН заявила о возможной катастрофе глобального масштаба в 2023 году из-за продовольственного кризиса. Соответствующее заявление сделала во время брифинга в Женеве руководитель Конференции Всемирной организации по вопросам развития экспорта и торговли Ребека Гринспен. По мнению эксперта, проблема возникнет без возвращения на мировые рынки сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Украины.

Выросшие цены на энергоносители и ограничения на экспорт удобрений из черноморского региона привели к тому, что цены на удобрения растут быстрее цен на еду. Ребека Гринспен, представитель ООН

Ребека Гринспен рассказала о том, что если этот продовольственный конфликт продолжится, а высокие цены на зерно и удобрения сохранятся до следующей посевной кампании, то текущий продовольственный кризис распространится и на другие основные агропромышленные культуры, в том числе рис.

Лавров заявил о готовности оформить гарантии по разблокировке портов.

Фото: YouTube / Организация Объединенных Наций