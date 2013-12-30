Лавров заявил о готовности оформить гарантии по разблокировке портов

В МИД РФ призвали Киев разминировать акваторию для транспортировки зерна.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о готовности "тем или иным способом" оформить гарантии по разблокировке и безопасному вывозу сельскохозяйственной продукции из морских портов на Украине. Соответствующее заявление чиновник сделал, выступая в Анкаре на брифинге совместно с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу по завершению рабочей встречи.

Мы гарантируем безопасность подобного рода маршрутов…когда и если Украина пойдет на разминирование и разрешит вывод кораблей из своих портов, мы не будем пользоваться ситуацией. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД России уточнили, что данные гарантии предоставлены российским лидером. Ранее в ООН не раз говорили о существовании продовольственной угрозы из-за возможного дефицита поставок на мировой рынок украинского зерна. Запад неоднократно обвинял Россию в противодействии поставкам, идущим с территории Украины.

МИД Турции: Анкара ведет объективную политику относительно санкций.

Фото и видео: МИД России

