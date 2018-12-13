Россия проведет наблюдательный полет над США

На борту будут находиться американские специалисты, которые проконтролируют соблюдение русскими летчиками положений, предусмотренных договором.

Российские инспекторы пролетят над США в с 12 по 20 мая во время международного Договора по открытому небу. Об этом сообщает "Красная звезда".

Наблюдательный полет проведут на самолете Ту-154МЛК-1. Он вылетит с американского аэродрома Роузкранс с дальностью полета 4,8 тыс. км. На борту будут находиться американские специалисты, которые проконтролируют соблюдение русскими летчиками положений, предусмотренных договором.

Ранее сообщалось, что ВМФ возглавил адмирал Николай Евменов.

Видео: Минобороны.