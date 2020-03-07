Россиянка, предложившая Путину жениться, рассказала о себе. Жительницу Иваново зовут Юлия Шилова, ей 28 лет, она — актриса детского театра.
По её словам, она давно восхищается президентом и могла бы справиться с ролью первой леди.
Шиловой нравится как Путин управляет страной.
- Я давно уже им восторгаюсь, насколько он грамотно решает дела, насколько он держится уверенно на международных встречах со своими партнёрами, - сказала актриса.
Шилова назвала Путина очень волевым, целеустремленным и сильным.
Ранее президент России оценил возможность возглавить Госсовет.
Фото: личный архив Юлии Шиловой
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