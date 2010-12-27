Петербурженка попала в жуткое ДТП на Пхукете

Девушка выжила, но ее ждет разбирательство с местными властями.

На Пхукете (Таиланд) 35-летняя петербурженка попала в жуткое ДТП на мотоцикле.

Девушка попала в ДТП в тоннеле Чалонг, где движение на мототранспорте запрещено местными правилами. Олеся Маилян на большой скорости не справилась с управлением и врезалась в барьерное ограждение. Несмотря на тяжесть травм, после ДТП она была в сознании.

Как сообщает Pattaya NOW, Сейчас Олеся находится в больнице в тяжелом состоянии. По мнению медиков, ее жизнь вне опасности. Но россиянку ждут разбирательства с полицией, так как она не должна была находиться в тоннеле, а также ее ждет штраф за порчу имущества (разделительные ограждения). Кроме того, в полиции не уверены, была ли девушка в шлеме, и был ли в ее крови на момент аварии алкоголь.

Фото: Pattaya NOW