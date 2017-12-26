Россиянка погибла после ночного падения на катке в Брюгге

В Бельгии погибла россиянка, упавшая на катке в новогоднюю ночь.

Как стало известно, на новогодних праздниках за границей погибла российская туристка. Женщина находилась в бельгийском городе Брюгге.

Несчастный инцидент случился на ярмарке в новогоднюю ночь. Погибшая неизвестным способом оказалась на территории катка, который был закрыт в ночное время. Там пострадавшая упала и разбила голову. Известно, что женщина потеряла сознание от удара, но позже отказалась от госпитализации.

На следующее утро туристке понадобилась срочная госпитализация. Пациентку привезли в местную больницу в критическом состоянии. Однако, медикам не удалось спасти россиянку.