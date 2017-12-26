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Россиянка погибла после ночного падения на катке в Брюгге
Сегодня, 12:18
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lesjasap
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Россиянка погибла после ночного падения на катке в Брюгге

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В Бельгии погибла россиянка, упавшая на катке в новогоднюю ночь.

Как стало известно, на новогодних праздниках за границей погибла российская туристка. Женщина находилась в бельгийском городе Брюгге. 
 
Несчастный инцидент случился  на ярмарке в новогоднюю ночь. Погибшая неизвестным способом оказалась на территории катка, который был закрыт в ночное время. Там пострадавшая упала и разбила голову. Известно, что женщина потеряла сознание от удара, но позже отказалась от госпитализации. 
 
На следующее утро туристке понадобилась срочная госпитализация. Пациентку привезли в местную больницу в критическом состоянии. Однако, медикам не удалось спасти россиянку. 
Теги: бельгия , брюгге , каток , новогодние каникулы , туризм , туристы
Категории: Происшествия Мировые новости Новости России

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