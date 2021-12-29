Россиянка Наталья Непряева выиграла общий зачет "Тур де Ски"

Второе место в многодневной гонке получила спортсменка из Швеции Эбба Андрессон (+46,7). Третьей в гонке стала норвежка Хейди Венг (+1.07,7).

Российская лыжница Наталья Непряева заняла первое место в общем зачете многодневной гонки "Тур де Ски". Об этом стало известно во вторник, 4 января.

В масс-старте на 10 километров свободным стилем она финишировала четвертой. Соревнование проходило в Валь-ди-Фьемме. За счет этого спортсменке удалось сохранить лидерство в общем зачете. Второе место в многодневной гонке получила спортсменка из Швеции Эбба Андрессон (+46,7). Третьей в гонке стала норвежка Хейди Венг (+1.07,7)

Остальные россиянки финишировали позднее. Татьяна Сорина пришла на финиш шестой, Анастасия Рыгалина – 25-й, Екатерина Смирнова – 28-й, Лилия Васильева – 33-й, Христина Мацокина – 40-й.

Напомним, что "Тур де Ски" объединяет три этапа Кубка мира. Соревнования проводятся в Швейцарии, Германии и Италии с 28 декабря. До этого Непряева дважды занимала второе место.

Ранее мы сообщили, что "Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче чемпионата Англии.

Видео: Telegram / На 25-м километре