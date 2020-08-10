Подросток залез на вагон поезда и получил мощный удар током

Житель Россоши находится в тяжелом состоянии после удара током.

Россиянин залез на вагон поезда, получил мощный удар током. Инцидент попал на видеозапись с камеры наблюдения. Ролик позже опубликовал паблик "Подслушано. Россошь" в социальной сети "ВКонтакте".

Местные жители рассказали, что пострадал подросток из города Россошь Воронежской области. От сильного удара он упал на перрон. На кадрах видно, что не несколько секунд до этого юноша идет по крыше вагона. Затем он наступил на один из проводов. В этот момент происходит вспышка, а после - мальчик падает.

Журналисты из "TV Губерния" сообщили, что инцидент произошел еще 9 августа. В пресс-службе регионального МВД заявили, что подростку удалось выжить. Сейчас пострадавший находится в больнице. По оценкам медиков его состояние - тяжелое.

В Воронеже 3 ребенка отравились алкоголем.

Видео: ВК/Подслушано. Россошь