Биолог пытался провезти в Петербург ящериц, пауков и лягушек из Бразилии

В ручной клади мужчины обнаружили более 200 представителей фауны.

В аэропорту бразильского Сан-Паулу задержали 35-летнего биолога из России за попытку контрабанды животных. Об этом сообщил портал R7.

В ручной клади мужчины обнаружили более 200 представителей фауны: более 100 беспозвоночных, около 50 ящериц трех видов, столько же пауков-птицеедов и 25 лягушек. Всех животных он собрал лично в дикой природе и пытался провезти в Петербург.

Примечательно, что в 2017 году биолога при аналогичных обстоятельствах задерживали в Амстердаме. Ему предъявят обвинение в контрабанде диких животных, а также в нарушении природоохранного законодательства.

Ранее мы писали, что за 2020 год в грузовом терминале Пулково побывали 1,5 млн животных.

Фото: noticias.r7.com