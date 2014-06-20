Россияне жалуются на многомесячные блокировки банковских счетов

Клиентам сообщают о заморозке средств на срок от 1,5 месяцев до полугода.

Жители России жалуются на многомесячные блокировки банковских счетов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на отзывы на платформе "Народный рейтинг" портала Банки.ру.

По информации издания, с блокировками столкнулись клиенты "МТС Деньги", ВТБ и "Газпромбанка". Им сообщают о заморозке средств на срок от 1,5 месяцев до полугода. В банках объясняют причину блокировок соблюдением требований закона о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма. Данные ограничения вводятся при подозрении на "серые" схемы и перевод средств подставными лицами.

Ранее мы сообщали, что ЕС заменит отключение от SWIFT на запрет транзакций для подсанкционных банков РФ.

Фото: pxhere.com