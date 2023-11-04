Россияне вложили около 10 трлн рублей в жилищное строительство

Марат Хуснуллин оценил планы в отрасли до 2023 года.

Российские граждане вложили около десяти триллионов рублей в покупку жилья в стране к настоящему моменту. Соответствующее заявление в ходе выступления на просветительском марафоне всероссийского общества "Знание" на выставке-форуме "Россия" в Москве сделал заместитель российского председателя правительства Марат Хуснуллин. Чиновник заметил, что до 2030 года в РФ будет создано один миллиард квадратных метров жилья. Эти работ ы ведутся в рамках развития экономической отрасли. Речь идет о строительстве девяти миллионах квартир и четырех миллионах индивидуальных домов.

В жилищном строительстве главный инвестор - это население. Население на сегодняшнюю дату профинансировало в жилищное строительство около 10 трлн рублей. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Эксперт подчеркнул, что к указанному периоду в оборот будут вовлечены 250 тысяч га земли, дополнительно власти возведут 5,5 тысяч социальных объектов, 15 тысяч километров дорог и 350 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости.

Хуснуллин заявил о росте строительной отрасли России на 24% в условиях санкций.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"