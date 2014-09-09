Россияне стали меньше покупать лекарств в аптеках

При этом в два раза выросли интернет-покупки.

Россияне с января по август 2021 года стали меньше покупать лекарства в аптеках. Так, число покупок по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году сократилось на 11%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование банка "Русский стандарт".

На фоне снижения числа покупок у россиян заметно вырос средний чек на здоровье. <…> Средний офлайн-чек, который оказался заметно ниже, чем в онлайне, вырос на 19% и составил 1460 рублей, — говорится в исследовании.

Отмечается, что в два раза при этом выросли интернет-покупки лекарств. В этой категории, несмотря на рост покупок, снизился средний чек на 41%, он составил 8193 рубля.

Оказалось, что мужчины на лекарства тратят больше денег, чем женщины - 1519 рублей против 1468 рублей.

Ранее мы писали, что кабмин не поддержал проект об увеличении МРОТ до 20 тыс. рублей.

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