Россияне стали меньше покупать лекарств в аптеках

Россияне с января по август 2021 года стали меньше покупать лекарства в аптеках. Так, число покупок по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году сократилось на 11%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование банка "Русский стандарт".
На фоне снижения числа покупок у россиян заметно вырос средний чек на здоровье. <…> Средний офлайн-чек, который оказался заметно ниже, чем в онлайне, вырос на 19% и составил 1460 рублей, — говорится в исследовании.
Отмечается, что в два раза при этом выросли интернет-покупки лекарств. В этой категории, несмотря на рост покупок, снизился средний чек на 41%, он составил 8193 рубля.
Оказалось, что мужчины на лекарства тратят больше денег, чем женщины - 1519 рублей против 1468 рублей.
Ранее мы писали, что кабмин не поддержал проект об увеличении МРОТ до 20 тыс. рублей.
Фото: pexels
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