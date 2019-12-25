Кабмин не поддержал проект об увеличении МРОТ до 20 тыс. рублей

В 2020 году медианная зарплата составила 32,4 тыс. рублей.

Правительство РФ не поддержало законопроект ЛДПР об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тыс. руб. в месяц. Решение кабмин обосновал тем, что в проекте неправильно рассчитывается сумма МРОТ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на отзыв правительства.

В документе говорится, что проект не соответствует закону, по которому с 2021 года МРОТ "исчисляется в размере 42% от медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом за предыдущий год". Однако сумма не должна быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год. Так, за 2020 года медианная зарплата в России составила 32,4 тыс. рублей. Такие данные приводит Росстат.

В правительстве подчеркнули, что потребовались бы дополнительные траты из бюджета в случае принятие законопроекта ЛДПР.

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