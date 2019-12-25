В Рыбном союзе спрогнозировали цены на красную икру в России к Новому году

Сейчас добыча икры выше, чем в 2020 году.

Председатель Рыбного союза Александр Панин рассказал агентству "Прайм", что в этом году розничная стоимость красной икры не будет выше, чем в 2020 году, а порой и ниже текущих уровней.

Панин отметил, что сейчас добыча икры выше прошлогодних показателей. Растет при этом и платежеспособный спрос. Так, а начале сезона в 2020 году стоимость красной икры в рознице за килограмм составила 4 – 4,5 тыс. рублей за килограмм. К Новому году стоимость красной икры поднялась до 5,5 тыс. рублей, а весной – до 6 тыс. рублей. Рост цен был связан с низким уловом.

Панин считает, что в 2021 году ближе к Новому году в опте стоимость красной икры составит 3,5 – 4 тыс. рублей за килограмм в зависимости от вида рыбы. При этом в рознице цены на икру составят 4,2 – 5,6 тыс. рублей. Это дешевле, чем сейчас.

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