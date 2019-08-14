Росстат: за первые шесть месяцев 2019 года от алкоголя умерли почти четыре тысячи человек

Это больше на 21,1%, чем за аналогичный период 2018 года.

Специалисты Росстата выяснили, что за первые шесть месяцев 2019 года число умерших от отравления алкоголем выросло на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Также на 4,7% снизилось количество погибших в ДТП.

Так в текущем году от отравления алкогольными напитками умерли почти четыре тысячи человек, годом раньше – 3,2 тысячи. В дорожно-транспортных происшествиях в этом году погибли почти 5498 человек, что на 269 человек меньше, чем в 2018-ом.

Число убийств упало на 3,5% до 3,9 тысячи человек.

Росстат: по данным на 2018 год, в России 27 тысяч детей больны раком.

Видео: YouTube/ Gareth Leonard

YouTube/ BBC