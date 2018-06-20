Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам и субботам

Внесены изменения в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев внес изменения в программу государственных гарантий бесплатной медпомощи в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

У россиян появилась возможность проходить профилактически медосмотры и диспансеризацию в вечернее время и в субботу. Такую возможность должны организовать власти субъектов. Они же должны поощрять врачей за сверхурочную работу. Для диспансеризации могут привлекать врачей из стационара.

Вступают в силу и изменения, касающиеся паллиативной помощи. Паллиативная помощь – это подход, который позволяет улучшить качество жизни людей с опасным для жизни заболеванием (в том числе онкологические заболевания) путём предотвращения и облегчения страданий за счёт раннего выявления, тщательной оценки и лечения боли. Пациенты смогут получать такую помощь в любом регионе, вне зависимости от прописки. Такую помощь можно будет получать и на дому.

Также Медведев сообщил об определении чётких сроков постановки диагноза по онкозаболеваниям — не более 14 календарных дней после начала исследования.

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Видео: Zakhar Lopatin; Aleksandr Dubikov; svm/ YouTube

