Россияне смогут получать молоко, лимонад и пиво бесплатно

Однако, для этого нужно начать заниматься раздельным сбором мусора.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов в ходе круглого стола "Как стимулировать граждан сдавать вторсырье" предложи вспомнить опыт советского союза. Об этом сообщило агентство "Москва".

В СССР раньше около каждого магазина стоял пункт приема стеклотары. Человек мог принести туда четыре пустые бутылки, а в обмен ему давали бутылку молока, лимонада или пива.

И это работало. Никто никогда бутылки не выкидывал, по крайней мере, я помню. То же самое с макулатурой. Мы собирали все макулатуру. И это работало именно массово. То же самое с металлоломом. Были даже целые акции, когда и школы собирали. Сергей Вострецов

Как отметил чиновник, пункты приема металлолома – это единственное, что работает сейчас также слаженно.

В свою очередь член комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Александр Фокин предложил создать пункты раздельного приема мусора при магазинах, социальных учреждениях, кафе. Чтобы, например, человек, выезжая на природу, где закупал продукты, туда же мог бы и сдать вторсырье.

Ранее петербуржцы вышли на согласованный митинг против мусорной свалки в Шиесе.

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