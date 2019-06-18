Видео: петербуржцы вышли на согласованный митинг против мусорной свалки в Шиесе

Горожане, вслед за рядом городов, требуют свернуть строительство мусорного полигона на 30 квадратных километров

Во вторник, 18 июня, петербуржцы вышли на согласованный митинг против мусорной свалки в Шиесе. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Так, согласованная акция походит на Площади Ленина около фонтанов. Горожане, вслед за рядом городов, потребуют свернуть строительство мусорного полигона на 30 квадратных километров.

Нашим внукам чистый Север! сказано на одном из плакатов собравшихся

Заступиться за "Север" вышли сотни горожан.

Напомним, что осенью 2018 года власти Архангельской области начали строительство экотехнопарка "Шиес". Планируется, что туда будут свозить мусор с Москвы и Подмосковья. Местные жители против таких нововведений. Активисты потребовали президента Путина прекратить строительство полигона на станции Шиес и запретить на уровне закона перемещение отходов между регионами без учета мнения населения.

Ранее мы сообщали о том, что Роспотребнадзор признал пригодным для купания только два пляжа в Петербурге.

Видео:Piter.TV