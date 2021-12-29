Россияне рассказали о накоплениях на "черный день"

Финансовой подушкой обладают 79% опрошенных граждан РФ.

Большинство россиян смогут прожить на накопления не больше трех месяцев. Это следует из результатов опроса компании "Росгосстрах Жизнь", центра А2 и банка "Открытие", опубликованного РБК.

Исследование показало, что финансовой подушкой обладают 79 процентов опрошенных граждан РФ. Из них, менее 100 тысяч рублей накопили более 58,5%, от 100 до 300 тысяч рублей – 38%, а более одного миллиона рублей – 1,5%.

Около 60 процентов респондентов заявили, что смогли бы прожить на отложенные на "черный день" средства не более трех месяцев, а пятая часть опрошенных рассчитывает просуществовать на сбережения в случае потери дохода не более полугода.

При этом 63% из тех, кто откладывает деньги, периодически обращаются к ним для покрытия бытовых расходов.

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