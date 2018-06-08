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Россияне получили похоронки при жизни из-за технического сбоя
Сегодня, 17:32
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Alena_Zinovieva

Россияне получили похоронки при жизни из-за технического сбоя

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Инцидент произошел в городе Яранск Кировской области.

Днем 17 июля в городе Яранск Кировской области произошел сбой, из-за которого 25 местных жителей получили уведомления о своей смерти. Об этом пишут РИА Новости.

Как сообщал портал "Про Город Киров", горожане получили письма, в которых говорилось, что они считаются мертвыми, а их имущество становится выморочным и переходит в собственность администрации.

По словам главы Яранского городского поселения Николая Зыкова, недоразумение произошло из-за технического сбоя. Со всеми, кому прислали похоронку, лично встретились и извинились.

Ранее мы писали о сбое в Единой базе Российских ЗАГС.

Фото: pixabay.com

Теги: ошибка, похоронки, технический сбой
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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