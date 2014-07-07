Россияне получат два оплачиваемых выходных за прохождение вакцинации

Президент России Владимир Путин предложил шире применять практику предоставления выходных для работников после вакцинации.

Российским работодателям рекомендовано предоставить два оплачиваемых выходных тем, кто прошел вакцинацию от COVID-19. Такое поручение содержится в перечне указов президента России Владимира Путина по итогам совещания с членами правительства 20 октября.

Региональные власти должны подумать о том, как они будут поощрять компании и их руководителей. Однако, предложение носит рекомендательный характер.

Высшим должностным лицам субъектов РФ совместно с руководителями организаций и предприятий обеспечить освобождение от работы в течение двух дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации против коронавирусной инфекции. Список поручений президента РФ

Напомним, что президент предложил шире применять практику предоставления выходных для работников после вакцинации. Кроме того, правительство должно обеспечить закупку и доставку медикаментов в регионы.

Ранее мы сообщили, что за прошедшие сутки почти 10 тыс. петербуржцев привились от коронавируса.