За прошедшие сутки почти 10 тыс. петербуржцев привились от коронавируса

Стало известно, что за прошедшую субботу, 23 октября, в Петербурге сделали прививку вакцины от коронавируса 9535 петербуржцев. Об этом сообщили в комитете здравоохранения Петербурга.
По данным комитета, в число прижившихся вошли те, кто выбрал однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт". Завершили вакцинацию за минувший день 12671 человек.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге скончались еще 69 пациентов, у которых диагностировали коронавирус. На сегодняшний в реанимациях находятся свыше 700 ковидных больных.
Фото: Piter.tv
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