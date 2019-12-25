Россияне поддержали введение уроков сексуального просвещения в школах

Полностью введение таких занятий поддержали 41,5% россиян.

Большинство россиян поддержали идею ввести в школах уроки "сексуального просвещения". Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование телемедицинского сервиса "Доктор рядом".

Полностью введение таких занятий поддержали 41,5% россиян. В рамках этих занятий подросткам предполагается рассказывать о строении тела, о способах контрацепции и заболеваниях, передающихся половым путем. Еще 33,2% опрошенных "скорее поддержали" введение такой дисциплины.

"Скорее против" оказались 11,6% участников, "однозначно против" - 7,3% и затруднились с ответом – 6,4% россиян.

Большая часть опрошенных считает, что такие уроки должны вести врачи в 5-9 классах. Всего в опросе поучаствовали 4,2 тысячи россиян.

В школах Петербурга начали дежурить врачи из поликлиник.

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