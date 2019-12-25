Россияне перестали бронировать путевки в детские лагеря после анонса кешбэка в 50%

Родители не спешат оплачивать летний отдых детям в ожидании кешбэка в 50%.

Представители рынка заметили, что продажа путевок в летние лагеря для детей резко упала. Как рассказал вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников "Коммерсанту", россияне перестали покупать путевки после анонса программы кешбэка на детский отдых в 50%.

По мнению председателя Союза организаторов детского активного туризма Марины Грицун, родители откладывают покупку в ожидании начала программы.

Ростуризм разослал на прошлой неделе письма участникам рынка с предложением стационарным детским лагерям и работающим с ними туроператорам и системам бронирования присоединиться к программе кешбэка. Предварительно, продажу путевок с возвращением части средств планируют после 20 мая.

В Ростуризме также пояснили изданию, что палаточные детские лагеря не участвуют в программе.

В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил возвращаться половину стоимости путевок в детские лагеря. Он подчеркнул, что детский отдых нужно сделать максимально доступным. На программу выделено около 5 миллиардов рублей. Ожидается, что ей воспользуются для покупки более 350 тысяч путевок. После послания презедента председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что норму о возврате 50% стоимости путевки в лагеря надо ввести уже с этого года

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