Россияне не выбирают дорогие подарки к 14 февраля

День Всех Влюбленных отмечает все меньше россиян.

Россияне не выбирают дорогие подарки ко Дню всех влюбленных. Количество отмечающих данный праздник по стране снижается. В 2020 году показатель не жалеющих отмечать вырос на 10% и составил 56%. Больше всего романтически настроенных жителей наблюдается на Урале (54%). Меньше всего на праздник стоит рассчитывать на Дальнем Востоке. В данном регионе только 28% отмечают 14 февраля. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на статистические данные платежной системы "МИР".

На подарки своей второй половинке жители страны выделяют меньше денег, чем в 2019 года. Сумму от 1 до 3 тысяч готовы потратить 37%. Мужчины планируют дарить женщинам цветы (52%) , парфюмерию или косметику (16%). Также в топ-списке значатся ювелирные украшения и бижутерия (20%). Ранее стало известно, чего на самом деле ждет прекрасная половина человечества.

Женщины стараются дарить мужчинам праздничный ужин. Популярность такого подарка возросла в 1,5 раза. Показатель достиг 32%. Также популярными стали мужская парфюмерия и косметика (25%) и аксессуары (13%).

Ранее Piter.tv писал о том, что в Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль.