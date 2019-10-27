Россияне назвали самый любимый мультфильм за последние 20 лет

Им стал научно-фантастический фильм "ВАЛЛ·И" о роботе, который очищает Землю от мусора.

В среду, 28 октября, стало известно о том, что в России выбрали самый любимый мультфильм за последние 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба "Кино Mail.ru".

Отмечается, что в ходе исследования были изучены анимационные предпочтения россиян последних 20 лет. Рейтинг возглавил научно-фантастический фильм "ВАЛЛ·И" о роботе, который очищает Землю от мусора. Также в список любимых мультфильмов попала анимации "Ледниковый период" и "Как приручить дракона".

В десятке рейтинга также мультфильмы Хаяо Миядзаки "Унесенные призраками", "Ходячий замок", а также мультфильмы "Шрэк", "Зверополис", "Холодное сердце".

Соответствующий рейтинг составлен к Международному дню анимации.

Ранее мы сообщал о том, что вышел трейлер фантастического фильма "Полночное небо" c Джорджем Клуни.

Фото:кадр из мультфильма