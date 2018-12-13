Россиянам для "нормальной жизни" семьи нужно 78 тысяч рублей

2% россиян вовсе уверены, что смогут прожить и на 20-30 тысяч рублей втроем.

У россиян узнали, сколько нужно денег для "нормальной жизни" нужно семье из трех человек в их населенном пункте. В среднем, семье из трех человек в месяц нужно 78 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса холдинга "Ромир".

Большая часть опрошенных (51%) рассказала, что им нужно от 60 до 120 тысяч рублей в месяц, каждая четвертая семья (25%) может нормально жить на 45-60 тысяч, еще 11% нужно более 120 тысяч рублей. Еще 10% достаточно 30-45 тысяч, 2% россиян вовсе уверены, что смогут прожить и на 20-30 тысяч рублей втроем.

В 2019 запросы россиян вернулись к показателям 2014 года (78,5 тысяч). В опросе участвовали 1500 человек в возрасте старше 18 лет.

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Видео: Piter.TV