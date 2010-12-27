Россияне обозначили комфортный уровень доходов

Большая часть россиян (59%) не имеет никаких сбережений из-за низкого дохода.

Большая часть россиян (59%) не имеет никаких сбережений. Однако, эти люди готовы начать откладывать деньги при доходе от 35 тысяч рублей на одного члена семьи. Об этом сообщил РБК.

Треть тех, кто откладывает часть своих денег, делают это очень точечно и нерегулярно (например, после продажи какого-то имущества или после получения наследства). Около 60% опрошенных каждый месяц откладывают деньги с зарплаты, еще 10% - с премии. Порядка 40% откладывают от 5 до 10% дохода, треть – менее 5%.

Среди тех, кто не делает сбережений, почти треть заявили, что им для того нужен доход от 45 до 55 тысяч рублей на члена семьи.

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Видео: YouTube/ Amazing Technology