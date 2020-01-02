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Россияне назвали худшие подарки на Новый год
Сегодня, 8:09
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lesjasap

Россияне назвали худшие подарки на Новый год

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Опубликован антирейтинг вещей, которые не хотят получить россияне не праздники.

Россияне назвали худшие подарки на Новый год. В антирейтинг попали сувениры и символы наступающего года крысы. Об этом заявили 57% опрошенного населения страны. Исследования провели социологи проекта Hi-Tech Mail.ru. б этом сообщили "РИА Новости".

На второй позиции расположились мягкие игрушки (52%), весы (49%), мыло (48%) и календарь (48%). Мужчины сочли ненужными станки для бритья (48%), девушки - массажный коврик (45%). Не хотят получить в подарок биткоин 42% россиян, косметику - 38%, полотенца - 38%. В антирейтинге гаджетов лидируют бритва, игровая консоль, музыкальная колонка, электронная книга, навигатор и экшн-камера. Не обрадуются и роботу-пылесосу, наушникам и фотоаппарату. 

Ранее Piter.tv писал о том, как выбрать сладкий подарок на Новый год.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: новый год, подарки, праздники
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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