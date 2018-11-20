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Более 7% россиян хотели бы провести День влюбленных в Петербурге
Сегодня, 15:02
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nastya960

Более 7% россиян хотели бы провести День влюбленных в Петербурге

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Большее количество людей хотели бы побывать в Сочи.

Петербург попал в топ-мест, где влюбленные пары из России хотели был отметить 14 февраля. Об этом свидетельствуют данные опроса Ozon.travel. 

По данным туристической компании, 32% опрошенных хотят выехать из родного города в День всех влюбленных и отметить этот день в более романтической обстановке. Самое популярное направление – Сочи (10%), Петербург оказался на втором месте (7% туристов).

Среди зарубежных стран самыми популярными стали Италия (Пиза, Рим, Бергамо) и Армения.

Ранее на Piter.TV: В День всех влюбленных посетители зоопарка смогут назвать тараканов именами бывших.
Фото: pixabay

 

 

 

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Теги: день всех влюбленных, петербург топ
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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