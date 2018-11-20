Более 7% россиян хотели бы провести День влюбленных в Петербурге

Большее количество людей хотели бы побывать в Сочи.

Петербург попал в топ-мест, где влюбленные пары из России хотели был отметить 14 февраля. Об этом свидетельствуют данные опроса Ozon.travel.

По данным туристической компании, 32% опрошенных хотят выехать из родного города в День всех влюбленных и отметить этот день в более романтической обстановке. Самое популярное направление – Сочи (10%), Петербург оказался на втором месте (7% туристов).

Среди зарубежных стран самыми популярными стали Италия (Пиза, Рим, Бергамо) и Армения.

Ранее на Piter.TV: В День всех влюбленных посетители зоопарка смогут назвать тараканов именами бывших.

Фото: pixabay