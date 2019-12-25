Краснодар обогнал Москву по спросу на недвижимость

Число ипотечных заявок в Москве выросло на 67%, а в Краснодарском крае – на 110%.

Льготная ипотека и тренд на внутренний туризм увеличил спрос на недвижимость в курортных регионах. Так, по спросу Москву и Санкт-Петербург обошел Краснодарский край. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на исследование Россельхозбанка.

Отмечается, что по итогам пяти месяцев этого года число ипотечных заявок в Крансодарском крае выросло на 110%, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году. В Калининградской области число ипотечных заявок выросло на 65% за этот же период. Для сравнения, в Москве рост числа заявок составил 67%, а в Санкт-Петербурге 9%.

Как юг, так и балтийское побережье стали заметно привлекательнее с точки зрения инвестиций в недвижимость. Вдобавок это регионы, где многим хотелось бы жить из-за климата и развивающейся инфраструктуры, — говорится в исследовании.

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