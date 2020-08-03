Запрет вступает в силу с 3 августа 2020 года.

Россиянам запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки. Об этом пишет агентство ТАСС.

Запрет вступает в силу с 3 августа 2020 года. Он будет ограничивать некоторые действия по оплате некоторых транспортных проектов, а также по оплате питания для школьников.

Отмечается, что теперь физлицо, не идентифицированное сервисом оплаты, сможет переводить деньги на анонимный электронный кошелёк только с банковского счёта.

Ранее мы писали, что средняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей.