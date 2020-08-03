Из-за пандемии рост зарплат в России будет незначительно превышать инфляцию.

Средняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

Отмечается, что медианный работник в крупных и средних компаниях в России получает 35 тысяч рублей "чистыми" — то есть после вычета всех налогов. При этом в некоторых отраслях заработная плата у медианного сотрудника может составлять 50-60 тысяч рублей ежемесячно. Так, например, в природно-добывающей отрасли это 65 тысяч рублей.

В лёгкой промышленности медианный работник получает в среднем чуть более 20 тысяч рублей.

По оценкам экспертов, из-за пандемии рост зарплат в России будет незначительно превышать инфляцию. Средние зарплаты по стране и вовсе могут начать падать.

Ранее исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах.

Видео: kremlin.ru