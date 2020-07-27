Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах

У учителей самая высокая зарплата в Московской области.

Исследование сервиса "Работа.ру" показало разницу зарплат в Москве и регионах. О его результатах пишет агентство "РИА Новости".

Оказалось, что по некоторым профессиям разница в заработной плате между столицей и субъектами страны достигает 40-50%.

Например, водитель в Москве может получать 79 тысяч в месяц. При этом на Дальнем Востоке он сможет зарабатывать 67 тысяч, а в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Краснодаре и Нижнем Новгороде — более 50 тысяч рублей.

Врачам в столице готовы платить 101 тысячу в месяц. При этом самая низкая зарплата для представителей данной профессии зафиксирована в Екатеринбурге — там врачу заплатят 35 тысяч рублей.

У учителей самая высокая зарплата в Московской области - 69 тысяч рублей. В Омске — 59, в Москве — 48. В Екатеринбурге учителям готовы платить 24 тысячи рублей.

Охраннику в столице готовы платить 48 тысяч рублей, в Брянске — 44 тысячи. Больше 30 рублей готовы платить представителям этой профессии в остальных регионах.

Ранее Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России.

Фото: pixabay.com