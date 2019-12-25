Россиянам в первой половине 2021 года выдали рекордное число ипотечных кредитов

По сравнению с прошлым годом рост выдач составил 44%.

В первом полугодии 2021 года в России выдали 936 тыс. ипотечных кредитов. Общая сумма составила 2,69 трлн рублей. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Так, если сравнивать с первым полугодием 2020 года, то рост выдачи составил 44% в количественном выражении, а в денежном – 74%. Отмечается, что это исторический рекорд за всю историю ипотечного рынка в России.

Как отметил вице-премьер, примерно 25-30% россиян приобрели квартиры в новостройках. Стало известно, что с господдержкой был оформлен каждый третий ипотечный кредит.

Ранее мы писали, что российские банки в первом полугодии 2021 года выдали рекордное число потребительских кредитов.

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