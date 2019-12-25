Банки в июне выдали россиянам рекордное количество потребкредитов

Он стал максимальным с 1991 года.

Российские банки в июне выдал россиянам 1,7 млн кредитов наличными. Это на 8% больше, если сравнивать с предыдущим месяцев. А если сравнивать с июнем 2020 года, то рост составил 53%. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Отмечается, что рекордные выдачи потребительских кредитов обусловлены несколькими факторами. Так, банки на фоне роста ключевой ставки хотят нарастить кредитный портфель до момента, когда для них самих привлечение средств станет еще дороже.

Во-вторых, решение ЦБ повысить с 1 июля надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам простимулировало банки увеличить выдачу кредитов до этой даты. Также влияние оказал сезонный фактор - в летние месяцы из-за отпусков спрос на кредиты выше, чем весной, - сказал гендиректор бюро Артур Александрович.

Так, за первую половину этого года банки выдали около 9 млн потребкредитов. Этот показатель на 44% выше, чем годом ранее за этот же период.

Ранее мы писали, что товарооборот России и Китая за первую половину 2021 года увеличился почти на 30%.

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