Россиянам сообщили о введении новых дорожных знаков

В России представили новые виды дорожных знаков. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".
Обязательное применение нового стандарта знаков начнет действовать с 1 января 2026 года. При этом отмечается, что регионы вправе уже сейчас обновлять знаки. Среди них появятся табличка "Глухие", а также новые варианты знаков о парковке. Кроме того, знаки "стоп-линии" могут быть вертикальной.
Ранее мы сообщали, что Петербург готовит более 70 единиц оборудования для дорожных работ в 2025 году.
Фото: pxhere.com
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