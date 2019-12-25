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Россиянам сообщили о введении новых дорожных знаков
Сегодня, 10:47
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Россиянам сообщили о введении новых дорожных знаков

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Обязательное применение нового стандарта знаков начнет действовать с 1 января 2026 года.

В России представили новые виды дорожных знаков. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

Обязательное применение нового стандарта знаков начнет действовать с 1 января 2026 года. При этом отмечается, что регионы вправе уже сейчас обновлять знаки. Среди них появятся табличка "Глухие", а также новые варианты знаков о парковке. Кроме того, знаки "стоп-линии" могут быть вертикальной.

Ранее мы сообщали, что Петербург готовит более 70 единиц оборудования для дорожных работ в 2025 году.

Фото: pxhere.com

Теги: гост, дорожные знаки, россия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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