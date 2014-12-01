Петербург готовит более 70 единиц оборудования для дорожных работ в 2025 году

Власти продолжают ремонт дорог в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Санкт-Петербург завершил реализацию национального проекта "Безопасные качественные дороги". В новом году обновление сети автомобильных дорог будет проходить под эгидой нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В рамках подготовки к новому сезону специалисты проверяют качество дорожно-строительных материалов, – следует из пресс-релиза "Национальных проектов России".

Компании-подрядчики ведут подготовку к предстоящему дорожно-строительному сезону. Производится заготовка инертных материалов, настраиваются линии по производству асфальтобетонной смеси и дробильно-сортировочных комплексов. В Лаборатории СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" проверяют качество материалов, которые будут использоваться на дорожных объектах нацпроекта.

Представители подрядчиков в межсезонье сами привозят к нам разработанные смеси и рецепты, а мы проверяем их физико-технические характеристики, гранулометрический состав, битумные вяжущие и в целом, насколько образец соответствует сопровождающим его документам. Если всё в порядке, согласовываем такую смесь для использования в текущем году. Андрей Демин, начальник управления контроля качества СПб ГКУ ДТС

Помимо прочего, лаборатория готовит к новому "дорожно-строительному" сезону свыше 70 единиц современного оборудования для проверки асфальтобетона, органических вяжущих материалов, грунта, щебня, бетонных смесей и прочих материалов.

В число целей нацпроекта "Инфраструктура для жизни", как продолжения нацпроекта "Безопасные качественные дороги", входит строительство и ремонт дорог городского, регионального и федерального значения. Национальные проекты России

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Фото: Администрация Санкт-Петербурга