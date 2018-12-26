Вместо десяти дней жители РФ будут отдыхать восемь.

В 2020 году россиянам сократят новогодние каникулы. Вместо привычных десяти дней жители РФ будут отдыхать восемь. Произойдет это по "техническим причинам". Об этом пишет "Российская газета".

Согласно Трудовому кодексу, россияне отдыхают в Новый год и Рождество с 1 по 8 января. В последние два года число праздничных дней увеличивалось до 10 из-за того, что выходные дни переносились на рабочие. Так, в 2017 году 30 и 31 декабря выпадали на субботу и воскресенье, а в 2018 — суббота 29 переносилась на понедельник 31 декабря.

В этом году 30 и 31 декабря — это понедельник и вторник, поэтому они будут рабочими днями. Выходные 4 и 5 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, хотят перенести на 4 и 5 мая.

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Видео: Piter.TV