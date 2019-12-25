Россиянам рекомендовали ежемесячно удалять данные в смартфоне

Приложения, которыми вы редко пользуетесь, эксперт советует удалить.

Чтобы не засорять память смартфона, нужно каждый месяц проводить чистку и удалять приложения, которыми вы не пользуетесь. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

Приложения, которыми вы редко пользуетесь, эксперт советует удалить, чтобы они не занимали место и не увеличивали интернет-трафик при обновлении. Также для быстрой работы смартфона рекомендуется отключать push-уведомления у тех приложений, которыми вы не пользуетесь.

Также стоит проверять информацию, хранящуюся в облаке. Там можно удалить ненужные фото, документы и освободить место. Помимо этого, эксперт советовал отключить автоматическое сохранение медиафайлов, которые приходят в мессенджерах.

Ранее эксперт рассказал, что сокращает время службы смартфона.

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