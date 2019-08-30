Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков и микрофинансовых организаций

Это будет распространяться только на добросовестных заемщиков и не коснется злостных неплательщиков.

Министерство экономического развития разработало законопроект, согласно которому россияне смогут выкупать свои долги у банков и микрофинансовых организаций. Об этом пишет "Коммерсант".

Бывает так, что из-за трудной жизненной ситуации должник больше не может платить по счетам. В этих случаях банки часто отказывают в просьбе о реструктуризации долга и продают его коллекторским агентствам. Стоимость сделки обычно составляет несколько процентов от полной стоимости кредита.

Новый законопроект обяжет кредиторов перед заключением договора с коллекторами предлагать выкупить долг самому заемщику. Также должник получит право в любое время перекупить свой долг по двукратной цене у нового владельца. Либо он сможет заплатить половину цены, если докажет, что покупатель знал о нарушении банком новых правил.

Подчеркивается, что нововведения будут распространяться только на добросовестных заемщиков и не коснутся злостных неплательщиков.

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Видео: YouTube/Василиса Карасева, Сбербанк