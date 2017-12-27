Медик рассказал, почему нельзя отказываться от вакцинации против кори

Это инфекционное заболевание может сопровождаться серьезными осложнениями и не лечится противовирусными препаратами.

В 2018 году в России возросло число заболевших корью людей. В период с января по август медики зафиксировали более 843 случаев инфицирования. Под ударом находятся люди, которым не делали в детстве прививок от кори. Напомним, вакцинация проводится дважды: когда ребенку исполнился 1 год и 6 лет. Не смотря на все предостережения врачей, находятся родители, которые отказываются делать прививку своему малышу. Начальник организационно-методического отдела по инфекционным болезням Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина Валерий Васильев объяснил, к каким последствиям может привести такое решение родителей.

Он напомнил, что корь очень сложно вылечить. В настоящее время практически не существует никаких действенных противовирусных препаратов. Кроме того, болезнь может сопровождаться серьезными осложнениями и закончится инвалидством или еще хуже — летальным исходом.

Есть коревой энцефалит, коревая пневмония и ложный круп, который в большинстве случаев приводит к летальному исходу. Поэтому поступок родителей, которые отказываются вакцинировать своих детей, я могу назвать слабоумием и отвагой. Валерий Васильев

Ранее медики рассказали о причинах эпидемии кори в России.

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