Медики рассказали о причинах эпидемии кори в России

В страну ее завозят мигранты.

За последний год в России возросло число заболевших людей корью. В стране с января по август зафиксировано более 843 случаев инфицирования. Эпидемилог Петербурга Ирина Чхинджерия рассказала о причинах этой эпидемии кори.

Она напомнила, что в нашей стране с 2002 года действует программа "Элиминация кори", согласно которой каждый ребенок в возрасте 1 года и 6 лет должен сделать вакцину. Это даст практически 100-процентную гарантию, что вы не заразитесь в течение жизни. При этом в других странах такой защиты нет. Поэтому в большинстве случаев россияне заражаются либо от мигрантов, либо привозят инфекцию с собой из заграницы.

У кори высокая контагиозность, она очень хорошо передается воздушно-капельным путем и поражает всех ранее не болевших людей. Ирина Чхинджерия

В частности, в Германии в этом году зарегестрировано 357 заболевших корью людей, в Италии - 1700, во Франции - 2600, в Греции - 2000 случаев. У нашей соседки, Украины, все гораздо хуже. В 2018 году корью заболело 25 тысяч украинцев, 21 пациент скончался.

Ранее Piter.TV рассказывал, как уберечь себя от кори.

Фото: pixabay.com