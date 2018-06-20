Россиянам рассказали, как сэкономить на авиабилетах

Средний чек на авиабилеты туда-обратно по России с опцией провоза багажа на 38% выше по сравнению со средним чеком на "безбагажные" авиабилеты.

Доля безбагажных авиабилетов в январе-марте 2019 года снизилась с 53% до 48% от общего объема бронирования. Об этом сообщает Biletix.

Средний чек на авиабилеты туда-обратно по России с опцией провоза багажа на 38% выше по сравнению со средним чеком на "безбагажные" авиабилеты. Если авиабилеты в обе стороны с багажом российские путешественники бронировали в среднем по 8 760 рублей, то "безбагажные" – по 5 071 рубль. Biletix

К тому же билеты, в которые включен багаж, намного чаще и больше растут в ценах. Только за три месяца 2019 года цена на такие билеты выросла на 15%, на безбагажные всего на 5%.

За прошедшие месяцы 2019 года самыми доступными направлениями для полетов без багажа, стали Калуга – Минеральные воды (средний чек туда-обратно составил 1 674 рублей), Москва – Псков (1 726 рублей) и Брянск – Краснодар (1 986 рублей).

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Фото: pixabay.com​​​​​​​