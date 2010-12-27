Из Петербурга запустят регулярные рейсы в Геленджик

Время в пути займет три часа.

В пятницу, 15 марта, стало известно о том, что авиакомпании "Россия" возобновит рейсы из Геленджика в Санкт-Петербург. Ранее полеты были недоступны в течение двух лет. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Полеты возобновятся с 28 мая. Улететь из Северной Столицы в административный центр Краснодарского края можно будет на лайнерах Airbus 319. Самолет будет вылетать из города на Неве в 08:55, а садится в 13:15.

Ранее на Piter.TV: "Победа" отказалась от международных рейсов из Петербурга

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