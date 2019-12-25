Россиянам рассказали, как их могут обмануть в аптеках

Специалист посоветовал заранее узнать у лечащего врача об аналогах препаратов.

Врач-терапевт Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik рассказал, как жителей России могут обмануть в аптеках при покупке препаратов.

По его словам, клиенты часто сталкиваются с отсутствием в ассортименте аптек нужного препарата, который был прописан доктором. В этом случае фармацевты предлагают аналог лекарства. Хухрев предупредил, что иногда такая консультация может ударить по кошельку россиян, так как некоторые специалисты пытаются продать большое количество лекарств клиенту или предлагают более дорогой препарат с нужным действующим веществом.

Он может не знать, какими мыслями врач руководствовался, прописывая конкретное лекарство. Когда фармацевт предлагает аналоги, он может предложить совершенно другое по смыслу. У меня такое мнение: в интересах пациента - брать то, что доктор прописал. Алексей Хухрев, врач-терапевт

Также врач-терапевт напомнил о существовании препаратов-дженериков, которые являются непосредственными аналогами какого-либо лекарства. Хухрев посоветовал россиянам заранее узнать у лечащего врача, какие есть дженерики у назначенного им препарата. Это поможет избежать уловок фармацевтов при посещении аптеки.

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