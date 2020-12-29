Операторы лишились некоторых статей доходов или же понесли существенные сокращения по некоторым из них.

Россиянам предрекли подорожание сотовой связи на 15%. Об этом пишет "360" со ссылкой на прогноз агентства Content-Review.

Так, например, аналитики предсказали подорожание мобильных тарифов на 15-16%.

Это вынужденная мера, призванная компенсировать как дополнительные расходы операторов. цитата из отчёта агентства

Отмечается, что операторы лишились некоторых статей доходов или же понесли существенные сокращения по некоторым из них. Так, например, сильно упали доходы от международного роуминга. Убыток операторы оценивают в 30 миллиардов рублей.

Ранее пенсионерка отдала лже-сотруднику ГИБДД полмиллиона рублей за решение спорного ДТП.

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