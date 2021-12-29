Россиянам посоветовали забирать чеки на кассах и в банкоматах

Наличие этого документа избавит клиента от проблем с возвратом товара и разбирательств с полицией.

Чеками после покупок в магазинах и операции с банкоматами пренебрегать не следует. Об этом в интервью агентству "Прайм" заявила доцент факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина. По словам специалиста, этот документ является гарантией и защитой прав потребителя.

Касаткина отметила, что товар в магазин можно вернуть и без чека, однако процесс может затянуться, так как много времени уйдет на просмотр всех транзакции за определенный период. Также после покупки товаров по чеку можно проверить, не обсчитал ли кассир клиента.

Специалист обратила внимание россиян и на чеки, которые выдает банкомат. В этих документах могут содержаться персональные данные клиента, которых будет достаточно мошенникам: номер телефона или последние цифры карты.

Кроме того, чек, выданный банкоматом, поможет, если устройство выдало фальшивую купюру. Касаткина добавила, что при этом возместить ущерб будет проще, и наличие документа избавит от разбирательств с правоохранительными органами.

Ранее мы сообщали, что Masterсard снизит комиссии за переводы по номеру телефона.

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