Врач рассказал о бесполезности иммуностимуляторов при ОРВИ

Врач общей практики Ирина Добрецова рассказала, какие препараты являются самыми бесполезными при лечении ОРВИ и простуды. Об этом сообщила "Вечерняя Москва".
Самое бесполезное средство – все, что касается иммуномодуляторов и иммуностимуляторов.
Ирина Добрецова
Она рассказала, что врачи зачастую выписывают целый список иммуностимуляторов, которые не приносят никакой пользы. А организм человека справляется сам с болезнью за 7-8 дней. Также Добрецова посоветовала не увлекаться антибиотиками, так как они наносят большой вред организму.
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Видео: YouTube/ AstraZeneca Sverige
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