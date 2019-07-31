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Врач рассказал о бесполезности иммуностимуляторов при ОРВИ

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Организм человека справляется сам с болезнью за 7-8 дней.

Врач общей практики Ирина Добрецова рассказала, какие препараты являются самыми бесполезными при лечении ОРВИ и простуды. Об этом сообщила "Вечерняя Москва".

Самое бесполезное средство – все, что касается иммуномодуляторов и иммуностимуляторов.

Ирина Добрецова

Она рассказала, что врачи зачастую выписывают целый список иммуностимуляторов, которые не приносят никакой пользы. А организм человека справляется сам с болезнью за 7-8 дней. Также Добрецова посоветовала не увлекаться антибиотиками, так как они наносят большой вред организму.

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Видео: YouTube/ AstraZeneca Sverige

Теги: врач, орви, простуда
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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